Kısıtlama ihlali yapıp gazetecileri tehdit ettiler Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs, “O kamerayı kapat seni kırarım” “Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım”

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal bir kişi kendisini görüntüleyen gazetecilere, “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım” diye tehdit etti. Şahısla birlikte kısıtlamayı ihlal eden 3 kişiye toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Trabzon Bulvarı İsmet Paşa Mahallesinde meydana geldi. Sokağa çıkama kısıtlamasın ihlal eden 3 kişi, çevreyi rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine intikal etti. Sokağa çıkma kısıtlaması ihlali yapan 3 kişiden polis tarafından kimlik istedi ancak şahıslar kimlik vermek istemedi.

Yaşana olayı görüntülemek isteyen gazetecilere tehditlerde bulunan şahıslardan biri, “O kamerayı kapat bu camı da kırarım seni de kırarım. Ben kimseyi tehdit etmem gereğini yaparım” diye tehdit etti. Yaşanan karşılıklı konuşmalar sonrası polis ekipleri 3 şahsa sokağa çıkma ihlali nedeniyle 900’er lira, çevreyi rahatsız ettikleri için ise 197’şer olmak üzere toplamda 3 bin 291 lira cezai işlem uyguladı.

Ayrıca şahıslardan E.A. (21) hakkında polislere görevi yaptırmamak ve direnme suçundan adli işlem başlatıldı. 3 kişi yapılan sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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