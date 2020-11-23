Seyir halindeyken alev alan otomobili itfaiye söndürdü

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta seyir halindeki otomobil alev alarak yanmaya başladı. İtfaiyeye 100 metre mesafede alev alan araç, kısa sürede söndürüldü.
Olay, öğle saatlerinde Sanayi Sitesi yakınlarında meydana geldi. 01 ASZ 98 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü, aracı durdurup yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etti.
İhbar üzerine, kavşağa 100 metre uzaklıkta bulunan merkezden itfaiyeden ekipler sevk edildi. Hemen müdahale eden ekipler, alevleri aracın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-23 15:31:03
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