Kahramanmaraş'ta silah kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Barbaros, Ertuğrul Gazi ve Dumlupınar mahallelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 1 kısa namlulu pompalı tüfek, 1 yarı otomatik av tüfeği, çok sayıda tabanca mermisi ve tüfek fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-11-23 16:25:05
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