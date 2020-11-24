Yoldan geçen domuz sürüsü görüntülendi

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yola inen domuz sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçeye bağlı Yeşilyöre Mahallesi ve Avşarlı Mahalle yolu arasında akşam saatlerinde gidenler yaklaşık 40 domuzun yolun karşısına geçtiğini gördü.

Soğuk havanın etkili olduğu bölgede yiyecek arayan domuzlar daha sonra ormanlık alana doğru ilerleyerek gözden kayboldu.

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