Ölümlü kaza otomobilin tampon parçasından aydınlatıldı

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Kahramanmaraş’ta elektrikli bisiklet sürücüsüne çarparak ölümüne neden olan sürücü, aracından düşen tampon parçası ile tespit edilip yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 03:55’te Dulkadiroğlu İlçesi doğu çevre yolunda meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, yerde yatan bir kişiyi fark etti. Yapılan incelemede öldüğü belirlenen kişinin elektrikli bisiklet sürücüsü Kemal Kozan (34) olduğu belirlenirken, çarpan aracın ise olay yerinden kaçtığı anlaşıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri ve cinayet ekipleri kaza yerinde yaptığı araştırmada motosiklete çarpıp kaçan araca ait tampon parçasını buldu. Oto parçasından hareket ederek araştırma yapan polis, aracın markasını belirledi. Aynı marka araçlar üzerinde şehir polis kamera taraması yapan polis, önce aracı tespit etti, sonra sürücü Yasin P.’yi (29) yakaladı.

Şüphelinin ehliyetine 3 yıl önce alkol sebebiyle el konulduğu da belirlenirken, şüphelinin babasına ait oto tamirhanesinde çalıştığı öğrenildi. Hasarlı araç iş yeri yakınında ele geçirildi sürücü gözaltına alındı.

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