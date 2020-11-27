Yedikuyular kış sezonuna hazırlanıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Yedikuyular bölgesinde yol genişletme, bedesten ve bungalov ev çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından sürdürülen çalışmalarla bölgeye ulaşım sağlayan arterlerde genişletme ve kayak merkezinin bulunduğu alanda bedesten inşaatında sona gelindi. Yedikuyular Kayak Merkezi’nde sezon hazırlıklarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini ifade eden başkan Güngör, “Bölgede hummalı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yedikuyular Kayak Merkezi’mize ulaşım sağlayan arterde lokal genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Yine geçtiğimiz yıl düzen getirdiğimiz satış evlerinin bulunduğu bölgede bir bedesten inşa ediyoruz. Bu çalışmamızda da sona geldik. Bu yıl ilk kez kayak merkezimizde ziyaretçilere konaklama imkanı da sağlayacağız. İçme suyu ve kanalizasyon altyapımızı tamamladık. 25 adet bungalov ev inşaatı da hızlı bir şekilde tamamlanıyor” dedi.

Bölgede ağaçlandırma çalışması da başlattıklarını belirten Güngör, “Ekiplerimiz Yedikuyular Kayak Merkezimize 100 adet ardıç ağacı dikimine devam ediyor. İnşallah bu sene bedesten ve bungalov evlerle Yedikuyular Kayak Merkezi’mizin standartlarını daha da yükseltmiş olacağız. Şehrimizin ve bölgenin önemli kış turizm merkezi olan Yedikuyular Kayak Merkezimizdeki çalışmalarımızın hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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