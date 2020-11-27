Hoparlörden uyuşturucu, mouse içinden hassas terazi çıktı

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Ömer KOÇ/PAZARCIK(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde bir araçta yapılan aramada hoparlör içine gizlenmiş uyuşturucu, mouse içine gizlenmiş hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Otomobilin bagajındaki hoparlörün içinde uyuşturucu, bilgisayar faresinin içinde de hassas terazi bulundu. Otomobilde bulunan N.Ü. (24) ve M.Ü. (23), gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Pazarcık Ömer KOÇ

2020-11-27 14:02:36



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