Evini ayakkabı müzesine çevirdi Rıfat Polat, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından topladığı 300 çift ayakkabı ve çizmeyi evinde sergiliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evini ayakkabı müzesine çevirdi Rıfat Polat, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından topladığı 300 çift ayakkabı ve çizmeyi evinde sergiliyor

İHA

Evini ayakkabı müzesine çevirdi Rıfat Polat, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından topladığı 300 çift ayakkabı ve çizmeyi evinde sergiliyor

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yaşayan Rıfat Polat, 10 yıldır Türkiye’nin dört bir yanından topladığı 300 çift ayakkabı ve çizmelerle evini adeta müzeye çevirdi. Polat’ın koleksiyonunda, çok eski dönemlerde kullanılan çizme ve çarıklarla birlikte modern kültürün simgelerinden olan buz pateni bile yer alıyor.
55 yaşındaki Rıfat Polat, eski ayakkabıları biriktirme merakının çok uzun süre önce başladığını söyledi. İlk başlarda aile büyüklerinin yadigarı olan ayakkabıları sakladığını belirten Polat, daha sonraki zamanlarda da bunun bir tutkuya dönüştüğünü hatırlattı.
Polat, “Bu merakım, çocukluk dönemlerimde başladı. Çocukluğum ilçeye bağlı çalış Mahallesi’nde geçti. O dönemlerde bizim ve büyüklerimizin ayakkabı için seçeneği pek fazla değildi. İlk başta aile büyüklerimin ayakkabılarını sakladım. Daha sonraları il dışındaki gezilerimde gördüğüm ayakkabılar ilgimi çekmeye başladı. Hoşuma giden, eski kültürümüze ait ayakkabıları ve çizmeleri satın almaya başladım. Yıllar geçtikçe koleksiyonum büyüdü. 10 yılda 300 çift ayakkabı biriktirdim. Şimdi bir odam müze gibi oldu” dedi.
Koleksiyonunda hayvan postundan yapılmış ayakkabıların, buz patenin, kar ayakkabısının, takunyaların, ip çizmelerin ve el yapımı birçok çeşidin yer aldığının bilgisini veren Rıfat Polat, “Bu ayakkabıların, çizmelerin hepsinin bir hikayesi bulunuyor. Kimisi tarihe ışık tutuyor; kimisi de özeliği ile insanların hayatını kolaylaştırıyor. Özellikle Osmanlı ve Cumhuriyet döneminden kalma ayakkabılar çok hoşuma gidiyor. Aralarında 100 yıllık olan da var daha eski olan da. Birçoğu bugün kullanılmıyor artık. Modern hayata uyduk, senede değiştirdiğimiz ayakkabının sayısı bellisiz oluyor. Her şeyi kullan at kullan at. Ama benim için hepsi çok değerli. Hepsinde el emeği ve göz nuru var. Hepsini özenle saklıyorum. Amacım gelecek nesillere bunları bırakmak.
Birçok yer de bu gibi eserler için özel olarak hazırlanan müze tarzı mekanlar var. Elbistan’da da böyle bir yer oluşturulursa herkes bu ayakkabıları görür” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

30 yıl önce sular altında kalan mahalle ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER 30 yıl önce sular altında kalan mahalle ilgi odağı ...
Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti 2 bin 200 lira idari yaptırım cezası uygulanan korona hastası, kız öğrenci yurdunda karantinaya alındı
YEREL HABERLER Hem karantinayı, hem kısıtlamayı ihlal etti 2 bin 200 ...
Kahramanmaraş’tan Mardin’e yardım köprüsü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’tan Mardin’e yardım köprüsü
Kestane satarak çocuklarını okutuyor
YEREL HABERLER Kestane satarak çocuklarını okutuyor
Freni boşalan kamyon iş yerine girdi
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon iş yerine girdi
Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk öldü 4 yaşındaki Recep Tayyip, karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 çocuk ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 yaralı
Büyükşehirden vatandaşlara Türk bayrağı Genel Sekreter Keleş, “Bu yıl pandemi nedeniyle etkinliklerimizi belirlenen kurallar çerçevesinde yapacağız”
YEREL HABERLER Büyükşehirden vatandaşlara Türk bayrağı Genel ...
Doğa ile iç iye yaşıyor, kendi ilacını kendi üretiyor Şehirden uzakta tek başına yaşayan emekli astsubay, doğal bitkileri toplayıp damıtma yöntemi ile kendi ilacını kendi üretiyor
YEREL HABERLER Doğa ile iç iye yaşıyor, kendi ilacını kendi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X