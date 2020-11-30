10 yıl alım garantisi var... Salep tohumları toprakla buluştu Kahramanmaraş’ta dondurma üretiminde kullanılan salebin üretimini artırmak için tohumlar toprakla buluşturuldu MADO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kanbur üreticiye 10 yıl alım garantisi sözünü verdi

Dünyaca ünlü Maraş dondurmasının özü olarak bilinen salep bitkisinin tohumu, kentin verimli arazilerinde yetiştirilmek üzere toprakla buluşturuldu.

Kahramanmaraş’ta dünyanın birçok ülkesine ihracatı yapılan dondurma üretimi pandemi sürecinde de devam ediyor. Dondurmanın ham maddelerinden biri olan salep tohumu, toprakla buluşturuldu.

MADO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kanbur, ürettikleri salep ve keçi sütüyle kaliteli dondurma ürettiklerini ifade etti.

Salebin kahve gibi içilmesi için dünyaya pazarlayacaklarını ifade eden Kanbur, “Kahramanmaraş’ta üniversitemiz ile birlikte iş birliği kurarak salep ve süt verimliliğini artıracağız. Bu yıl salep üretimine başladık ve ekimlerimizi yaptık. 10 yıl alım garantisi sözünü veriyorum. Üreticilere üretim aşamasını gösteriyoruz. Kahramanmaraş’ta salep markasını geliştirip dünyaya pazarlamaya çalışıyorum. Dondurmanın ham maddesi saleptir ve çok iyi bir salebiniz olmaz ise çok iyi bir dondurma yapmanız mümkün değil. Salep aynı zamanda şifalı bir içecek ve dünyada artık kahve gibi içecek haline getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş’ta iyi bir dondurma üretimi için kaliteli salep ve iyi bir keçi sütüne ihtiyacın olduğunu ifade eden Kanbur, “Süt getirenler kalmadı artık ve biz de bu ihtiyaca karşılık bir keçi çiftliği oluşturduk. Burada keçi sütüne 10 yıl alım garantisi ve istihdam desteği de veriyoruz. Malı yapan değil, satan ustadır ve o zaman siz yapın biz de alalım. Biz MADO olarak 40 ülkede yerimiz var bu da aynı zamanda Türkiye’nin turizm elçiliğini yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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