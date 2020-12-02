İnşaat alanında erkek cesedi bulundu (2)

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KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Kahramanmaraş'ta bir inşaatın yanında cesedi bulunan kişinin Enes Özyeşildağ (24) olduğu tespit edildi. Polisin Enes Özyeşildağ'ın ölümüyle ilgili yaptığı araştırmanın devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-02 15:33:58



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