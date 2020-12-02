Cesedi bulunan gencin kimliği belirlendi

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Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki bir binanın yanında bulunan cesedinin 24 yaşındaki Enes Özyeşildağ’a ait olduğu belirlendi.

Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın yanında bulunan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Yapılan çalışmada ölen gencin, 24 yaşındaki Enes Özyeşildağ’a ait olduğu tespit edildi.

Özyeşildağ'ın ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.

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