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Cesedi bulunan gencin kimliği belirlendi

İHA

Cesedi bulunan gencin kimliği belirlendi

Kahramanmaraş’ta inşaat halindeki bir binanın yanında bulunan cesedinin 24 yaşındaki Enes Özyeşildağ’a ait olduğu belirlendi.
Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın yanında bulunan erkek cesedi otopsi için morga kaldırıldı.
Yapılan çalışmada ölen gencin, 24 yaşındaki Enes Özyeşildağ’a ait olduğu tespit edildi.
Özyeşildağ'ın ölüm sebebi otopsiden sonra belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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