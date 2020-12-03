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Antalya' da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta bir otelde konakladığı belirlenen Muhammet Karataş (22) isimli kişi, kendisini teslim almaya gelen polislere ateş açtı. Saldırıda 2 polis memuru yaralanırken, Özel harekat polisleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik kent genelinde operasyon başlattı.DHA-Flaş Haber Türkiye-Kahramanmaraş

2020-12-03 12:44:32



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