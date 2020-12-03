Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (3)

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1 POLİS MEMURU, ŞEHİT OLDU

Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan Muhammet Karataş'ın, Kahramanmaraş'taki otele kendisini gözaltına almaya gelen polislerden silahla vurduğu Barış Göl, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-03 13:27:43



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