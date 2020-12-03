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Antalya'da cinayet şüphelisi olarak hakkında yakalama kararı bulunan ve Kahramanmaraş'ta kaldığı otelde gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak bir polis memurunu şehit edip, bir polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Kahramanmaraş

2020-12-03 14:30:30



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