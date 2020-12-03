Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (5)

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YAKALANDI

Kahramanmaraş'ta kaldığı otele kendisini gözaltına almaya gelen polislere tabancayla ateş açarak, 1 polis memurunu şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan Muhammet Karataş (22), yakalandı. Saldırının ardından otelden çıkıp, kalabalığa karışan Karataş, saat 14.00 sıralarında kent merkezindeki bir av bayisine giderek mermi istedi. İhbar üzerine polis ekipleri de av bayine geldi. Kaçmaya başlayan Karataş, yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

Toplanan kalabalık tarafından linç edilmek istenilen Muhammet Karataş, polis tarafından kurtarılarak, emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-03 14:48:45



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