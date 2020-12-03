Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (6)

VURULAN ZANLI, AMELİYATA ALINDI
Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'ndeki av bayisinden mermi satın almak isterken, polis ekiplerini fark edince kaçmaya başlayan cinayet şüphelisi Muhammet Karataş, 'dur' ihtarına uymayınca ateş açılarak, etkisiz hale getirildi. Yaralanan saldırganın kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-12-03 15:06:23
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