Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (7)

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1 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kahramanmaraş'ta 1 polisi şehit edip, 1 polis memurunu yaraladıktan sonra kaçan ve Şazibey Mahallesi'nde vurularak yakalanan Muhammet Karataş ile irtibatlı olduğu belirlenen S.Ç., gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulanmasına başlandı. Öte yandan otelden çıkarken mavi renkli pantolonu bulunan Muhammet Karataş'ın saldırının ardından yakalanmamak için pantolonunu değiştirdiği de belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-03 15:30:41



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