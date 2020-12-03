Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (8)



ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Cinayet zanlısı Muhammet Karataş tarafından şehit edilen 3 çocuk babası polis memuru Barış Göl (40) için Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin ailesi, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Öksüz ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

TÖREN BİTENE KADAR BABASININ TABUTUNA SELAM DURDU

Törende güçlükle ayakta duran şehidin babası Osman, annesi Medine, hemşire eşi Gülşah ve çocuklarını Vali Ömer Faruk Coşkun ve protokol teskin etmeye çalıştı. Şehit polis memurunun babası Osman Göl, oğluyla gurur duyduğunu belirterek, "Hakkım bir kere değil, milyon kere helal olsun" dedi.

Şehidin en küçük çocuğu olan kızı Güneş, törene kundakta yakınlarının kucağında katılırken, büyük oğlu Osman Göl ise babasının Türk bayrağına sarılı tabutunun karşısına geçip selam durdu. Küçük Osman, tören bitene kadar elini indirmedi. Diğer oğlu Kaan'ı ise annesi Gülşah Göl teskin etmeye çalıştı. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in dua ettirmesinin ardından şehidin ailesi tabuta sarılıp öptü, Gülşah Göl, eşini "Kahramanım" diyerek uğurladı.

Törenin adından Barış Göl'ün cenazesi memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine gönderildi.Ömer KOÇ-Mustafa KANLI/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ-Mustafa KANLI

2020-12-03 18:24:48



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