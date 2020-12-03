Silahlı saldırı sonrası asılsız paylaşım yapan 7 kişi hakkında soruşturma

Kahramanmaraş’ta meydana gelen silahlı saldırı sonucunda bir polisin şehit olmasının ardından sosyal medyada asılsız paylaşımda bulunan 7 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş Valiliği tarafında yapılan açıklamada, kent merkezinde yaşanan silahlı çatışma sonrası, bir polisin şehit olduğu olayda asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan 7 sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, “İlimizde, cinayet şüphelisi bir şahsın yakalanması amacıyla yapılan çalışma sırasında çıkan silahlı çatışmada, bir polisimizi şehit eden bir polisimizi de yaralayan şüpheli kısa süre içerisinde yakalanmıştır. Isparta nüfusuna kayıtlı şüpheli M.K. gözaltına alınmış olup hakkındaki adli işlemler devam etmektedir. Bazı sosyal medya hesaplarında failin Suriyeli olduğuna dair paylaşılan kasıtlı bilgiler doğruyu yansıtmamaktadır. Asılsız ve kasıtlı bilgi paylaşımı yapan 7 sosyal medya hesap kullanıcısı tespit edilerek haklarında soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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