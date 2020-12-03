Cinayet şüphelisi, kendisini almaya gelen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (11)

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POLİSİ ŞEHİT EDEN ZANLI ÖLDÜ

Antalya'da, işlediği cinayet nedeniyle aranırken geldiği Kahramanmaraş'ta kendisini gözaltına alan polis memuru Barış Göl'ü şehit eden ve yaralı olarak ele geçirilen Muhammet Karataş, kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-03 23:45:40



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