Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Kahramanmaraş merkezli Mersin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olarak bulunan örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında, Mersin'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda C.E., V.T ve D.T gözaltına alındı.
Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adlı kontrol ile yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.