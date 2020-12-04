Kahramanmaraş merkezli PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

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Kahramanmaraş merkezli Mersin'de düzenlenen operasyonda PKK/KCK mensuplarına yardım ettiği belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olarak bulunan örgüt üyelerine finansal destek sağladıkları tespit edilen 4 şüpheli hakkında, Mersin'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda C.E., V.T ve D.T gözaltına alındı.

Adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler İl Jandarma Komutanlığında yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler adlı kontrol ile yurt dışı yasağı ile serbest bırakıldı.

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