Karasabanlı tarım Kahramanmaraş'ın kırsal kesimlerinde gelişen teknolojiye rağmen karabasan çiftçilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor

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Kahramanmaraş’ta tarım araçlarının ulaşamadığı engebeli arazilerdeki çiftçiler karasaban ile arazilerini sürüyor.

Gelişen teknoloji ve insan gücüne ihtiyacın azalmasına rağmen karasaban, engebeli arazilerdeki kırsal kesimde çiftçilerin vazgeçilmez tarım aletleri arasında bulunuyor. Onikişubat ilçesinin yaklaşık 50 mahallesinde yaşayan çiftçiler, atadede mirası diyerek arazilerini karasabanla sürüyor. Çiftçiler, engebeli bölgelerde öküzlerle geleneksel yöntemle arazilerini sürerken, bağ çubukları da budanıyor.

Günde 2 dekar arazi sürdüklerini belirten çiftçi Ali Yastı, "Bağlarımız bu şekilde çok muazzam oluyor. Çokça öküz ile bağlarımızı sürüyoruz" dedi.

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