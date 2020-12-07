Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi'nin muhtarı Musa Buğday, Covid19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Onikişubat ilçesine bağlı Döngele Mahallesi Muhtarı Musa Buğday, bir süre önce Covid19’a yakalandı. Tedavi altına alınan Buğday’ın durumu ağırlaştı. Tedavilere cevap vermeyen Buğday, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Buğday’ın vefatı, mahalle sakinlerini ve sevenlerini üzdü.

Musa Buğday’ın cenazesinin, Döngele Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

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