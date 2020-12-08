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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

JASAT’ın yakaladığı kazan hırsızları tutuklandı

İHA

JASAT’ın yakaladığı kazan hırsızları tutuklandı

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 5 ayrı ikametten kazan ve bakliyat ile inşaat aleti çalan 2 şüpheli, Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Afşin ilçesine bağlı Alemdar Mahallesi’ndeki 5 ayrı ikametten hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olaylarında evlerdeki bakır kazan, bakliyat çuvalları ve inşaat aletlerinin çalındığı belirlendi. Elbistan İlçe Komutanlığı’na bağlı Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığı görevlileri ile birlikte hırsızlık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hırsızlığın yaşandığı evler ve çevresi didik didik incelendi. Çalınan malzemelerin de izini süren Jandarmanın Dedektifleri, tüm ipuçlarını birleştirdikten sonra şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Hırsızlık olaylarının şüphelisi oldukları belirlenen 16 yaşındaki M.G. ile 17 yaşındaki A.Y., düzenlenen operasyonla evlerinde gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Afşin Adliyesi’ne sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.
Öte yandan, evlerden çalınan bakır kazanların ise ilçedeki bir hurdacıya satıldığı belirlendi. Preslenen kazanlara el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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