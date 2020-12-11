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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor

DHA

'Kral yiyeceği' trüf mantarı hasadı başlıyor


Ömer KOÇ/ANDIRIN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde 3 yıl önce köklerine trüf mantarı aşılanmış 1200 meşe ağacıyla oluşturulan trüf mantarı sahasında ilk hasadın yapılması planlanıyor. Diğer mantarlardan farklı bir tat ve aromaya sahip oluşuyla pahalı olan ve dünyada 'Kralların yiyeceği' olarak adlandırılan trüf mantarının ekonomik getirisinin çok fazla olduğunu belirten Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, bugünkü piyasaya şartlarına göre sahadan 500 bin liralık bir gelir beklediklerini söyledi.
2017'nin Aralık ayında Andırın kırsalındaki Efirağızlı Mahallesi'nin Çatak mevkiinde 4.5 hektarlık alanda köklerine trüf mantarı aşılanmış 1200 meşe fidanı dikilerek trüf mantarı ormanı oluşturuldu. 2 yıl sonra ilk hasadın yapılaması beklenirken, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç da ekibiyle birlikte sahaya giderek incelemelerde bulundu. Koç, trüf mantarı aşılı meşe fidanlarının Denizli ve Muğla'da özel olarak yetiştirildiğini söyledi.
'DÜNYACA ÜNLÜ BİR MANTAR'
Sahadaki mantar türünün yaz trüfü olan 'Tuber Eastivum' olduğunu belirten ve sonbahar olması nedeniyle yapraklarını döken meşe fidanlarının 3 yılda çok iyi geliştiğini ve sahanın başarılı olduğunu kaydeden Mustafa Koç, "Burası yaklaşık 4,5 hektar civarında bir sahamız ve 2017'de tesis edildi. Trüf mantarı aşılanmış meşe fidanlarıyla toprakla buluşturarak bu saha oluşturuldu. 1200 adet meşe fidanımız şu anda mevcut. Trüf mantarı bizim için neden önemli? Biliyorsunuz Sayın Bakanımız bu konuya son yıllarda çok önem veriyor. Ülke ekonomisine katkısı açısından da çok önemli. Vatandaşımız bu civarda bunu çok fazla bilmiyor. Trüf mantarı biliyorsunuz dünyaca da ünlü bir mantar. Özellikle aromasından dolayı çok tercih edilen lüks otellerde ve lokantalarda vatandaşlara cazip gelen, aromasından dolayı da yemesi çok güzel olan bir mantar türü. Bizim ülkemizde de doğal olarak bulunan türlerden bir tanesi" diye konuştu.
'İLK YIL 250 KİLO HASAT BEKLİYORUZ'
Sahayı oluşturmaktaki amaçlarının trüf mantarını orman köylüsüne tanıtıp, ekim sahasını genişletmek olduğunu kaydeden Mustafa Koç şöyle devam etti:
"Özellikle son 35 yıl içerisinde trüf mantarının önemi Türkiye'mizde de artmakta. Biz de bu mantarı özellikle Kahramanmaraş'ta tanıtmak adına Andırın İşletme Şefliğimiz bünyesinde bu saha icra edildi. 1 hektarlık alanda yaklaşık 50 kilo trüf mantarı elde edebiliyor ve bunu bu sahada sağlamak istiyoruz. İlk yıl yaklaşık 250 kilo trüf mantarı elde etmeyi hedefliyoruz. Bilindiği gibi bu mantar türü pahalı bir mantar ve ekonomik getirisi de çok fazla. Bu sahadan yaklaşık 500 bin lira gelir sağlanabilir. Bu rakamlar bugünkü piyasa ortalaması olup, hasat zamanı aşağı ya da yukarı değişkenlik gösterebilir ama trüf mantarı ekonomik değeri çok yüksek olan bir mantar çeşidi. Biz bunu vatandaşımıza iyi tanırsak, vatandaşlarımız da kendi sahalarında bunları uygulayarak gelir elde edebilir. Sahamız gayet başarılı. Meşe fidanlarımız gayet güzel gelişmiş, bakımlarını da arkadaşlar güzel bir şekilde yapıyorlar. İnşallah güzel bir ürün ve güzel bir gelir elde ederiz diye düşünüyoruz."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Andırın Ömer KOÇ
2020-12-11 08:34:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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