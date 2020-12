Başkan Okay'dan temizlik uyarısı

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, pandemi sürecinde kişisel temizlik kadar çevre temizliğinin de önemine dikkat çekerek, “Çevremizde bulunan alanları temiz tutmalı ve temizlik için bırakılan konteynırları özenle kullanmalıyız” dedi.

Pandemi sürecinde artan vaka sayılarına dikkat çeken Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi. Bu kuralların yanı sıra çevre temizliği konusunda da büyük özen gösterilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Okay, bu noktada oluşturdukları ekiplerin gece gündüz çalıştığını söyledi.

Temizlik ekiplerinin ilçede bulunan ve yıpranan çöp konteynırlarını değiştirdiğini aktaran Başkan Okay, “Yoğun vaka artışlarıyla geçirdiğimiz şu pandemi sürecinde temizlik konusunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bu sebeple temizlik çalışmalarını önemsiyor ve yoğun bir çalışma yapıyoruz. Bu süreçte kişisel temizliğimize ve hijyene önem verdiğimiz kadar, çevremizde bulunan tüm alanlara aynı önemi göstermeliyiz. Özellikle evsel atıklarımızın geçici bekleme alanı olan çöp konteynırlarını bu süreçte daha titiz ve hassas kullanmalıyız. Kış aylarının gelmesiyle çöp konteynırlarımıza bırakılan küller vasıtasıyla bu konteynırlarımız büyük zarar görmekte. Ekiplerimiz zarar gören bu konteynırları büyük bir hassasiyetle ve özenle değiştirmektedir. Vatandaşlarımızdan ricamız bu konuda biraz daha hassas davranalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.