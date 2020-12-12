Kahramanmaraş'ta sessizliğe bürünen cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş’ın boş kalan cadde ve sokakları havadan görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların kurallara uyduğu gözlemlendi.

Ülke geneli hafta sonları uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Kahramanmaraş kent merkezinde de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Sessizliğin hakim olduğu kent havadan drone ile görüntülendi. Görüntülerde, sokaklarda kimse olmazken, görevi gereği polis ekipleri, kentin önemli noktalarında konuşlanırken, trafiğe çıkan sürücüleri denetledi.

Polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin belge ve kimliklerini de sorgularken, izin belgesi olmayan sürücülere cezai işlem uyguluyor.

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