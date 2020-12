Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı ve kira müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, online olarak katıldığı Kahramanmaraş'ın Çağlayan Cerit ilçesine bağlı düzbağı mevkisinde düzenlenen Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı açılış töreninde yaptığı konuşmada korona virüs salgın hızı, aşı çalışmaları, kiracılara yönelik yapılan çalışmalar ile ilgili müjde üstüne müjde verdi.

Canlı yayın ile tören alanına bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasına Kahramanmaraş’taki Düzbağı İçme Suyu İsale Hattı ve Gaziantep Doğanpınar Barajı'nın bölgeye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, ilk müjdeyi korona virüs salgın hızıyla ilgili verdi. Erdoğan, korona virüsün salgın hızının kesildiğini açıklayan Erdoğan, "Korona virüs salgının dünya ile birlikte ülkemizi de etkilediği bir dönemde ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan taviz veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz tedbirlerle salgının artış hızını kestik. İnşallah vaka ve ağır hasta sayılarının da hedeflediğimiz seviyelerin altına düşmesiyle sınırlamaları peyderpey kaldırmaya başlayacağız. Bunun için 83 milyon hep birlikte ‘tamam’ diye temizlik, maske ve mesafe kurallarına sıkı bir şekilde uyması gerekiyor" dedi.

Salgın döneminde 45 milyar TL'lik destek verildiğini de hatırlatan Erdoğan, "Milletimizin hiçbir ferdini salgın döneminde sahipsiz bırakmadık. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her türlü tedbiri aldık, her desteği sağladık. Sosyal koruma Kalkanı kapsamında kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği ve hane bazlı sosyal destek programı başlığı altında 45 milyar liralık bir kaynağı karşılıksız olarak, milletimizin emrine sunduk. Böylece hiçbir vatandaşımızın işsiz ve aşsız kalmamamasını temin etmeye çalıştık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık" ifadelerini kullandı.



Kiracılara müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralarla ilgili düzenleme yapılacağını ve bu düzenlemelerin ise kısa zamanda açıklanacağını müjdeleyen Erdoğan, "Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kısa zamanda hazine ve maliye bakanlığı olarak, büyük ihtimalle kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Sanayicimiz, küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin, esnafımızın, finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik pek çok destek programını hayata geçirdik. Gelişmiş ülkelerin dahi başa çıkmakta zorlandığı böylesine kapsamlı bir sağlık ve ekonomi krizini hamdolsun, herhangi bir yıkıma ve kitlesel sefalete meydan vermeden bugüne kadar getirdik" şeklinde konuştu.



Aşı ihtiyacı için bağlantılar büyük ölçüde tamamlandı

Erdoğan, yerli aşı çıkana kadar süreçte ihtiyaç duyulacak aşı için gerekli bağlantıların büyük ölçüde tamamlandığını anlatan Erdoğan, "Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutla bakıyoruz. Yerli aşımızın devreye gireceği tarihe kadar ihtiyacımız olan aşının bağlantılarını büyük ölçüde tamamladık. Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şey, salgın gerçeği çerçevesinde olabilecek en iyi seviyeye getirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Yeni dünya düzeninde ilk 10'a girmeyi hedefliyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dünya düzeninde Türkiye'yi ilk 10'a sokacak yatırım ve reform hazırlıklarına hız verdiklerini de kaydederek, "Çıkış yolunun yatırım, üretim, ihracat, istihdam olduğu inancıyla, ülkemizi yeniden cazibe merkezi yapacak reformların hazırlıkları içerisindeyiz. Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi yeniden yapılanan küresel , siyasi ve ekonomik düzende ilk 10’a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize, sıkı sıkı sahip çıkarak, ülkemize yönelik tüm iç ve dış tehditleri boşa çıkartarak, demokrasimizi ve ekonomizi güçlendirerek, inşallah hep birlikte hedeflerimize ulaşacağız" diye konuştu.

