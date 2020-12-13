Görenlerin yüreğini, engelli gencin ayağını ısıttı Kahramanmaraş'ta bir pastanede çalışan genç, ayağında çorabıyla iş yerinin karşısına tekerlekli sandalyesiyle gelen engelli gence ayakkabı alıp sevindirdi

Kahramanmaraş'ta bir pastanede tezgahtar olarak çalışan genç, ayağında çorabıyla iş yerinin karşısına tekerlekli sandalyesiyle gelerek yara bandı satan engelli gence ayakkabı alıp giydirdi.
Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Trabzon Bulvarı'ndaki bir pastanede çalışan Enes Bulut, tekerlekli sandalyesiyle iş yerinin karşısında yara bandı satan ve ayağındaki çorapla dolaşan engelli gencin dramına daha fazla dayanamadı. Bulut, bir mağazadan ayakkabı alarak engelli genci sevindirdi. Konuşamayan ve ismi öğrenilemeyen gence elleriyle ayakkabıyı giydiren iyiliksever genç, "Ben pastanede tezgahtarım. Bu arkadaşımız gelir ve burada yara bandı satmaya çalışırdı ve biz de elimizden geldiği kadar salep ile su verirdik. İnsanların yalnız ve engelli insanlara bakmalarını öneririm. Çok mutluyum, insanlara el uzatmayı severim” şeklinde konuştu.
Yeni ayakkabılarına kavuşan engelli genç ise, mutluluğunu yaptığı hareketlerle ifade etmeye çalıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.