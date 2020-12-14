Çaydanlık imalathanesinde yangın

'Sizce kim bu bebek?'

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Kahramanmaraş’ta bir çaydanlık imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bir çaydanlık imalathanesinde henüz belirlemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle imalathanede çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Maddi hasar oluşan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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