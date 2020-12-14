'Sizce kim bu bebek?'

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir çaydanlık fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, fabrikada zarar oluştu.

Yangın, dün gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir çaydanlık fabrikasında çıktı. Heniz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada zarara yol açtı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-14 17:19:05



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