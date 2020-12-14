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Çaydanlık fabrikasında yangın

DHA

Çaydanlık fabrikasında yangın


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir çaydanlık fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, fabrikada zarar oluştu.
Yangın, dün gece saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir çaydanlık fabrikasında çıktı. Heniz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın fabrikada zarara yol açtı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-12-14 17:19:05

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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