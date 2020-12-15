Sağanakta sitenin istinat duvarı çöktü; 3 araç hurda oldu

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, şiddetli yağmurun ardından sitenin istinat duvarı yıkıldı. Duvarın altında kalan 3 otomobil, hurdaya döndü.
Olay, gece saatlerinde Üngüt Mahallesi'ndeki sitede meydana geldi. Akşam saatlerinde aniden etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle sitenin istinat duvarı yıkıldı. Park halindeki 3 otomobil, duvar yıkıntısının altında kaldı. Gürültüyle uyanan site sakinleri, panikle dışarı çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Duvarın altında kalan 3 otomobilin, hurdaya döndüğü görüldü. FOTOĞAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-12-15 11:52:27
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.