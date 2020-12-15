Kahramanmaraş çiçeklerle renkleniyor

'Sizce kim bu bebek?'

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Kahramanmaraş'ta kavşaklar mevsim çiçekleriyle renklendirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ana arterlerindeki kavşaklarda mevsim çiçekleri dikimi gerçekleştirdi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarla hercai menekşeler, süs lahanaları ve laleler toprakla buluşturuldu.

Yapılan çalışmalarla renklenen arterler vatandaşların beğenisini kazandı.

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