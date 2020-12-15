İşkence gören eşek, İzmir’deki çiftliğe gönderilecek Sanatçı Haluk Levent’in devreye girip Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le irtibata geçmesinin ardından eşek, tedavisi sonrası İzmir’deki çiftliğe götürülecek

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir şahsın sopalı işkencesine maruz kalan eşeğe, Elbistan Belediyesi sahip çıktı. Tedavisi için ilçe merkezine getirilen eşeğin, İzmir’deki bir çiftliğe gönderileceği belirtildi.

Elbistan’a bağlı Horhor Mahallesi’nin Çevirme mezrasında meydana gelen olayda; B.U. isimli şahıs, ağaca bağladığı eşeğe işkencede bulunmuştu. Eşeğe defalarca ve acımasızca vuran şahıs, daha sonra iki köpeği eşeğin üzerine saldırtmıştı. Dakikalarca süren işkenceye dayanamayan eşek, bitkin düşerek tarlaya yığılmıştı. Olaya ait görüntülerin ardından yakalanan şüpheli gözaltına alınmıştı.

Vicdanları sızlatan olayın ardından harekete geçen Elbistan Belediyesi ekipleri, işkenceye maruz kalan eşeği, mezrada buldu. İşkencenin izlerini taşıyan eşek, belediye görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra kamyonetle ilçe merkezine getirildi. Sanatçı Haluk Levent’in devreye girip Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz’le irtibata geçmesinin ardından eşeğin İzmir’deki çiftliğe gönderileceği öğrenildi.

Eşeğe eziyet ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Eşeğin eski sağlığına kavuşması için gerekeni yapacaklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Üzülerek öğrenmiş olduğum, Elbistan'da eşeğe işkence haberi üzerine, ekiplerimiz hızlıca harekete geçerek işkenceye maruz kalmış eşeği bulunduğu yerden alıp, tedavisi için şehir merkezimize getirdi. Tedavi süreci sonrası İzmir'de bir çiftlikte hayatına devam edecek” açıklamasında bulundu.

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