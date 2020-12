Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde Behzat U.'nun işkence yaptığı eşek, belediye tarafından alınıp geçici olarak Ecrim Yiğit (10) ve ailesine teslim edildi. Haluk Levent'in araya girmesiyle eşeği İzmir'deki çiftliğinde eşeğin bakımını üstlenen Sibel Çakır da sosyal medya hesabından olayın görüntülerini paylaşıp, "Her gün bir adım daha insanlardan uzaklaşma nedenim" diyerek tepki gösterdi.

Elbistan ilçesi Horhor Mahallesi'nde Behzat U.'nun bir gözü görmeyen eşeğe işkence yaptığı görüntülerin medyada yer almasının ardından Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ün talimatıyla eşek mahalleden alındı. Elbistan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şule Karagenç'in de eşlik ettiği ekipler, eşeği kamyonla şehir merkezine getirip önce tedavisini yaptırdı. Bu sırada Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'ü arayarak eşeği İzmir'de Sibel Çakır'ın çiftliğine göndermek istediklerini söyledi. Başkan Gürbüz, eşeği tedavisinin ardından gönderebileceklerini belirtti.

EŞEĞE BİR SÜRE ECRİM BAKACAK

İşkence görüntülerini izleyen Ecrim Yiğit, Elbistan Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Şule Karagenç'e ulaşarak eşeğe bakmak istediğini söyledi. Ailenin de onay vermesiyle eşek, İzmir'deki çiftliğe gönderilene kadar Ecrim ve ailesine teslim edildi. Eşeği besleyip seven Ecrim Yiğit, kendilerini kırmadığı için Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Şükriye Karagenç'e teşekkür etti.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, görüntüleri izleyince çok üzüldüklerini ve hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Talihsiz olay medya organlarında yer aldıktan sonra Elbistan Belediyesi olarak ekiplerimizi söz konusu mahalleye gönderdik. Ve işkence olayını yapan vatandaşımız jandarma tarafından da gözaltına alındı. Biz de işkenceye maruz kalan eşeği köyümüzden aldık ve şehir merkezine getirdik. Burada tedavisini yaptırıp bundan sonraki yaşamını sürdüreceği çiftliğe doğru intikalini sağlayacağız. İzmir'e gönderilecek ve bir çiftlikte tedavisine devam edilecek" diye konuştu.

HALUK LEVENT VE SİBEL ÇAKIR'DAN TEPKİ

Öte yandan sanatçı Haluk Levent ile İzmir'deki çiftliğin sahibi Sibel Çakır sosyal medyadan eşeğe işkence görüntülerini paylaşarak tepki gösterdi. Çakır paylaşımında, "Her gün bir adım daha insanlardan uzaklaşma nedenim" ifadelerini kullandı.

Elbistan Hayvanları Koruma Deneği Başkanı Şükriye Karagenç de hem Behzat U.'ya hem de eşeğe işkence edilmesini gülerek cep telefonu ile kaydeden kişiye tepki göstererek, "Eşeğe sahip çıktıkları için Belediye Başkanımız Mehmet Gürbüz'e, geçici de olsa bakımını üslenen Ecrim ve ailesi ile Haluk Levent ve Sibel Çakır'a çok teşekkür ediyorum" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü'nce 947 lira idari para cezası kesilen ve jandarma ekiplerince de gözaltına alınan Behzat U. hakkında Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma ise devam ediyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Ömer KOÇ

