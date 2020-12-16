Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarında 21 tutuklama

Kahramanmaraş polisinin son bir ayda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 152 kişiden 21'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş kapsamlı takipler sonrası operasyonlar yaptı. Ekiplerin yaptığı takiplerde, farklı illerden uyuşturucu madde getirerek sokak satıcısı torbacılar vasıtasıyla kentte tenha alanlarda satış yapan şebekeler belirlendi. Bu takipler esnasında polis, 97 farklı yerde uyuşturucu alışverişi yapan kişilere suçüstü yaptı. Operasyonlar kapsamında yaklaşık 200 adrese baskın yapan polis, 152 kişiyi gözaltına aldı.

Adreslerde, araçlarla ve şüpheliler üzerinde uyuşturucu tartmakta kullanılan 3 adet hassas terazi, paketleme malzemeleri, satışa hazır paketler halinde çeşitli miktarlarda bonzai, metamfetamin, eroin, esrar, uyuşturucu hap ile 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, suç geliri bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerden 21'i uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri adli makamlar tarafından tutuklandı.

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