Kahramanmaraş'ta toplantı ve yürüyüşler, 2 hafta yasaklandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ (DHA)KAHRAMANMARAŞ Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında, il genelinde toplantı ve yürüyüşleri 2 hafta süreyle yasakladı.
Kahramanmaraş Valiliği'nden yapılan açıklamada, bulaş riskinin azaltılması amacıyla kentte 28 Aralık'a kadar tüm etkinliklerin yasaklandığı duyuruldu. Açıklamada, şöyle denildi:
"Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ve Covid-19 salgınının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 1 Aralık 2020 tarihli kararı ile 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu´nun 17'nci maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu´nun 11/C maddesi doğrultusunda, il genelinde yapılacak her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, stant açma, bildiri dağıtma gibi etkinlikler ,15 Aralık 2020 günü saat 00.01´den 28 Aralık 2020 günü saat 23.59´a kadar 14 gün süreyle yasaklanmıştır."
DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-12-17 11:09:41
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