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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

İHA

Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu

Kahramanmaraş’ta dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, sabahın erken saatlerine kadar devam etti. Kentte yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, kartpostallık görüntüler oluştu.
Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis, gece itibariyle görüş mesafesini düşürdü. Kentin genelini etkileyen sis, görüş mesafesini azalttığı için sabah trafiğinde yoğunluklar oluştu.
Yüksek kesimlerde daha çok görülen sis Kahramanmaraş, Adana, Kayseri ve Gaziantep güzergahında seyreden sürücüleri olumsuz etkiledi. Kent merkezinde de etkili olan sis nedeniyle THY, Kahramanmaraş uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.
Öte yandan, sis nedeniyle oluşan manzara ise drone ile görüntülendi. Kentin yüksek kesimlerinden kaydedilen görüntülerde sisin her yeri kapladığı ve kartpostallık görüntüler oluşturduğu görüldü. Yoğun sis, Kahramanmaraş kent merkezinde etkili olmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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