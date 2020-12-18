Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götürürken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götürürken yakalandı

İHA

Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götürürken yakalandı

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde Roma dönemine ait mezar stelini satmaya götüren şahıs yakalandı.
Ednilen bilgiye göre, Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.D. isimli şahsın elinde bulunduğu tarihi eseri satmak için Kayseri iline götüreceği bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. H.D’nin içinde bulunduğu otomobil, Göksun ilçesine bağlı Mahmutbey Mahallesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 119 santim uzunluğunda ve 30 santim genişliğinde mezar steli ele geçirildi. H.D, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınarak işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.
Ele geçirilen ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mezar stelinin ise işlemlerin ardından müze müdürlüğüne teslim edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Türk ve Arap yemeklerini birleştirip yeni yemekler yaptılar
YEREL HABERLER Türk ve Arap yemeklerini birleştirip yeni yemekler ...
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken jandarmaya yakalandı
YEREL HABERLER 2 bin yıllık mezar taşını satmaya götürürken ...
Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil 2 araca çarptı: 1 ölü, 3 ...
Kavga eden 11 kişiye kısıtlamayı ihlalden 900’er lira ceza
YEREL HABERLER Kavga eden 11 kişiye kısıtlamayı ihlalden 900’er lira ...
Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Zeytinlikte tabancyala intihar etti
YEREL HABERLER Zeytinlikte tabancyala intihar etti
Eziyet edilen eşek, İzmir’e gönderildi
YEREL HABERLER Eziyet edilen eşek, İzmir’e gönderildi
İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER İşkence edilen eşek, İzmir'e gönderildi/ Ek ...
Kahramanmaraş’ta toplantı ve gösterilere kısıtlama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta toplantı ve gösterilere kısıtlama
Kahramanmaraş’ta sis kazaya neden oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta sis kazaya neden oldu
Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta etkili olan sis, kartpostallık ...
Kahramanmaraş'ta toplantı ve yürüyüşler, 2 hafta yasaklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta toplantı ve yürüyüşler, 2 hafta ...
Sağlık çalışanı geline doğum gününde pastalı sürpriz Pastadaki mumları üfleyen sağlıkçı gelin, ailesini evinin kapısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı geline doğum gününde pastalı ...
Polisten kaçtı 4 bin 587 lira cezayı yedi
YEREL HABERLER Polisten kaçtı 4 bin 587 lira cezayı yedi
Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 224 parça tarihi eser ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta tarihi eser operasyonu
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 21 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticaretine 21 tutuklama
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarında 21 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonlarında 21 ...
Kahramanmaraş’ta yurtlar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta yurtlar dezenfekte ediliyor
İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük Ecrim'e emanet
YEREL HABERLER İşkence gören eşek, İzmir'e gidene kadar küçük ...
Refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Refüje çıkan kamyonun sürücüsü yaralandı
Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL’ye satın almış Kahramanmaraş'ta eşeğe sopayla eziyet ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şahıs adliye sevk edildi Şüphelinin, kör olduğunu öğrendiği eşeğin kendisini tepmesi sonucunda öfkelenerek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi
YEREL HABERLER Eziyet ettiği eşeği 15 gün önce 750 TL’ye satın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X