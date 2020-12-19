Kahramanmaraşspor - Zonguldak Kömürspor: 2-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ (DHA)STAT: 12 Şubat
HAKEMLER: Safa Yılmaz, Ufuk Uğurlu, Çağrı Yıldırım
KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat Hocaoğlu Osman, Halil, Burak, Emin, Kadir, Gökhan (Dk. 31 Yakup), İsa, Talha, Doğanay, Orhan (Dk. 69 Eren) (Dk. 86 İbrahim)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan Ören Neşet (Dk. 46 Yılmaz), Emre, Hakan, İlker, Hüseyin (Dk. 89 Müslüm), Oktay (Dk. 60 Ahmet), Sinan Uzun (Dk. 74 Tezcan), Murat Türkhan, İhsan, Ramazan
GOLLER: Dk. 35 Emin, Dk. 45 Halil (Kahramanmaraşspor) Dk. 9 Dk. 20 Emre (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Yakup, Kadir, Doğanay (Kahramanmaraşspor) Yılmaz, Ramazan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor)Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'un ertelenen 7'nci hafta müsabakasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.9'uncu dakikada Zonguldak Kömürspor'dan Neşet'in ceza sahasına ortaladığı topu Emre kaleye göndererek gol perdesini açtı: 0-1.
20'nci dakikada sol köşeden Hüseyin'in kullandığı köşe vuruşunda yükselen Emre, kafayla topu kaleyle buluşturarak Zonguldak Kömürspor'ün 2'nci golünü kaydetti: 0-2.
35'inci dakikada Kahramanmaraşspor'dan Emin, ceza sahasında önünde bulduğu topu kalecinin solundan kaleye göndererek farkı bire indirdi: 1-2.
45'inci dakikada Emin'in ceza sahasında gönderdiği ara pasında topla buluşan Halil, meşin yuvarlağı kaleye göndererek skoru eşitledi: 2-2.
Karşılaşma, 2-2'lik beraberlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-12-19 15:00:25
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