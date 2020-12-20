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15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu

DHA

15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta A.A. (15), tüfek ile şakalaştığı arkadaşı Soner K.'yi (14) vurdu. Hastaneye kaldırılan Soner K.´nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için polis çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Dulkadiroğlu ilçesinin Karacasu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Soner K. ile arkadaşı A.A., tüfekle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek birden ateş aldı ve Soner K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Göğsüne isabet eden saçma ile yaralanan Soner K., ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Soner K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra korkup kaçtığı belirtilen A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-12-20 17:32:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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