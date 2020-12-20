Kahramanmaraş emniyetinin acı günü Kahramanmaraş’ta polis memuru koronaya yenik düştü

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Kahramanmaraş’ta korona tedavisi gören 46 yaşındaki polis memuru Ali Pınar, hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçe nüfusuna kayıtlı olan ve görev yaptığı koruma şube müdürlüğünde kente gelen bakan ve generallerin koruma ekininde görev alan polis memuru Ali Pınar, en son Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görev yapıyordu.

Polis Ali Pınar'ın 2 hafta önce pozitif çıkan Covid19 testinin ardından tedaviye başladığı ancak geçen hafta nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Ölümüyle meslektaşlarını yasa boğan polis Ali Pınar’ın cenazesinin yarın Türkoğlu ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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