4 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu

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Ömer KOÇ/ELBİSTAN(Kahramanmaraş), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde yakınlarının 4 gündür haber alamadığı Münire Köker (63) evinde ölü bulundu.

Battalgazi Mahallesi Sekili Caddesi'ndeki evinde yalnız yaşayan Münire Köker'den 4 gündür haber alamayan yakınları, dün gece polisten yardım istedi. Adrese gelen polis ekipleri, girdikleri evde Köker´i yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Münire Köker'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Ömer KOÇ

2020-12-21 13:35:48



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