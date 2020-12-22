Evde çıkar yangın paniğe neden oldu

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Ömer KOÇ/KAJHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Yusuflar Mahallesi 16'ncı sokakta Suriyeli bir ailenin yaşadığı evde meydana geldi. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin balyozla kapıyı kırıp, içeri girdiği evde kimsenin olmadığı öğdenildi.

Alevlere müdahale eden ekipler, yangını kısa sürede söndürdü. Yaralanın olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılmaz duruma geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-22 00:47:34



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