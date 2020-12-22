30 yıldır uğur böceği fotoğrafı çekiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıldır uğur böceği fotoğrafı çekiyor

İHA

30 yıldır uğur böceği fotoğrafı çekiyor

Kahramanmaraş’ta doğa fotoğrafçısı Yasin Mortaş, 30 yıldır uğur böceği fotoğrafları çekiyor.
İl ve ilçeleri gezerek 30 yıldır uğur böceği çektiğini belirten Yasin Mortaş, fotoğraf çekmenin bir anlamda yeryüzüyle konuşma sanatı olduğunu ifade etti. Mortaş, “Güzel olanın farkına vardığımdan bu yana fotoğraf çekiyorum. Uğur böceklerinin özellikle Uludaz’da fotoğraf çekerken size kolaylık tanıması, narin yaratılışı, estetikliğiyle kendine çağırması, zararsız olması beni vazgeçilmez haline getirdi. Ben, o kırmızı lekeli uğur böceklerini yeryüzünün kırmızı ışıkları olarak görüyorum. Daha önceleri imkanımız bu kadar iyi değildi; gözlerimle çekip ruhuma kayıtlar yapıyordum. Şimdi ise hem ruhuma hem de makinaya yapıyorum. Benim için anlatılmaz bir duygu. Uğurböceği çekimi yaparken huzur buluyorum. Parmaklarınızın ucundan uçup gidecek hayata karşı ise güzellikler biriktirelim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elbistan’ın "deniz ormanları" ekonomiye kazandırılıyor Ceyhan Nehri’nin oluşturduğu Pınarbaşı havzasında doğal olarak yetişen su yosunlarının, tarım, kozmetik ve gıda sektörlerinde kullanılabilirliğinin belirlenmesi amacıyla bilimsel çalışma başlatıldı
YEREL HABERLER Elbistan’ın "deniz ormanları" ekonomiye ...
Elma ağacı kış ortasında çiçek açtı
YEREL HABERLER Elma ağacı kış ortasında çiçek açtı
Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı
YEREL HABERLER Aşırı alkolden bayıldı, 900 lira ceza yazıldı
Kısıtlamayı ihlal eden alkollü soluğu hastanede aldı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal eden alkollü soluğu hastanede aldı
Yanan evi için gözyaşları döktü
YEREL HABERLER Yanan evi için gözyaşları döktü
Evde çıkar yangın paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Evde çıkar yangın paniğe neden oldu
Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta silahlı kavga: 1 yaralı
Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
YEREL HABERLER Evine gelen kişi tarafından ayağından vuruldu
Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
YEREL HABERLER Mermiyi matkapla delmek isterken yaralandılar
Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Maraş olaylarında hayatını kaybedenler anıldı
Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı Yaralanan döşemeci ile çırağı hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Matkapla delinen mermi patladı: 2 yaralı Yaralanan ...
4 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 4 gündür haber alınamayan kadın, evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta 35 bin rögar dumanlanıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 35 bin rögar dumanlanıyor
Kahramanmaraş’ta "Kodlama Okulu" açıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta "Kodlama Okulu" açıldı
Tavukları üşümesin diye kazak ördü Asiye Akçam, yumurta fiyatlarındaki artış ve havaların soğuk olması nedeniyle tavuklarının kıymetlendiğini söyledi
YEREL HABERLER Tavukları üşümesin diye kazak ördü Asiye Akçam, ...
Hiranur'un görebilmesi için 20 bin lira gerekiyor
YEREL HABERLER Hiranur'un görebilmesi için 20 bin lira gerekiyor
Elbistan’ın türküleri yeniden hayat buldu 9 türkünün yer aldığı albüm, ilçenin türkü hazinesini bir araya getirdi
YEREL HABERLER Elbistan’ın türküleri yeniden hayat buldu 9 türkünün ...
Şakalaşırken arkadaşını tüfekle vurdu
YEREL HABERLER Şakalaşırken arkadaşını tüfekle vurdu
Kahramanmaraş emniyetinin acı günü Kahramanmaraş’ta polis memuru koronaya yenik düştü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş emniyetinin acı günü Kahramanmaraş’ta ...
15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını vurdu
YEREL HABERLER 15 yaşındaki çocuk, şakalaşırken tüfekle arkadaşını ...
Hastanedeki patlamada hayatını kaybeden kadın toprağa verildi
YEREL HABERLER Hastanedeki patlamada hayatını kaybeden kadın toprağa ...
Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı hedefliyor Başkan Mahçiçek: "Expo 2023 ile Kahramanmaraş yaklaşık 2 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlayacak"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş, Expo 2023 ile dünya markası olmayı ...
Alkollü sürücü polis otosuna çarptı, suçu arkadaşı üstlenmeye kalktı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü polis otosuna çarptı, suçu arkadaşı ...
Polis aracına çarpan şahısların ‘şoför benim’ tartışması
YEREL HABERLER Polis aracına çarpan şahısların ‘şoför benim’ ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X