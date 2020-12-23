Göç İdaresi bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca bulundu



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Göç İdaresi İl Müdürlüğü'nün bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca bulundu. Tabanca, incelenmek üzere polisler tarafından emniyete götürüldü.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ndeki çöp konteynerinde tabanca olduğunu fark eden görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından tabancaya alarak emniyet götürdü.

Tabancayı çöpe atan kişinin kimliğini tespit etmek için polis çalışma başlattı. Tabancanın herhangi bir cinayet ya da yaralama gibi olayda kullanıp kullanılmadığının, kime ait olduğu yapılacak balistik ve parmak izi incelemesi sonrası belirlenecek.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-12-23 15:47:15



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