Çöp konteynerinden tabanca çıktı

Kahramanmaraş’ta bir çöp konteynerinde tabanca bulundu.

Alınan bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde Göç İdaresi İl Müdürlüğü bahçesindeki çöp konteynerinde tabanca olduğunu fark eden görevliler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerince yapılan çalışmanın ardından çöpteki tabanca çıkarılarak emniyete götürüldü.

Tabancanın herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının tespiti için inceleme başlatıldığı belirtildi. Polis çöp kutusuna tabancayı atan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

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