Kahramanmaraş’ta eğitime tablet desteği

Kahramanmaraş’ta online eğitime katkı için 55 adet tablet Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından temin edilen 55 adet tablet için Kahramanmaraş Ticaret Borsası’nda imza töreni düzenlendi. Kahramanmaraş Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Duran Balsuyu, İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ile protokol imzalayarak tabletleri teslim etti.

Balsuyu, yapatığı açıklamada, "Toplumun, milletin geleceğine ışık tutacak gençlerimiz için hediye ettiğimiz tabletlerimizden faydalanmalarından dolayı mutluluğumu belirtmek istiyorum. İnşallah tabletleri kullanan gençlerimiz, hocalarımızın sayesinde faydalanırlar bizde bunun mutluluğunu yaşarız. Malum bizim çatı kuruluşumuz odalar birliğidir. Odalar birliğinin nezaretinde tabletlerimizi Ticaret Borsası olarak İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne hediye ediyoruz" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz ise Kahramanmaraş'ta şu anda yaklaşık 46 bin öğrencinin online eğitime ulaşamadığını söyledi.

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