Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Kaza, Onikişubat ilçesi Önsen Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Köse (25) yönetimindeki otomobil seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Ahmet Akkurt (22) ile sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Ahmet Akkurt, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Serdar Köse’nin ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

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