Kahramanmaraş'ın kış turizmi merkezinde alt ve üst yapı çalışmaları

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış sezonu öncesi Yedikuyular mevkiinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, Ahır Dağı’nda kış turizminin yeni adresi Yedikuyular kayak merkezinde hummalı şekilde çalışmasını sürdürüyor.

Bölgede ticari ve turistik faaliyetinin artması için bedestek ve çevresinde çalışmalarını sürdüren ekipler, özellikle yeni yol güzergahlarında konforlu sürüş yaşatacak.

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